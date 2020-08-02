هنا الزاهد تكشف لـ"الفجر الفني" كواليس تصوير فيلم الغسالة

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أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على فيلمها الجديد الغسالة والذي ينافس في سباق أفلام عيد الأضحى المبارك.



وقالت هنا الزاهد في تصريح خاص للفجر الفني إن كواليس تصوير فيلم الغسالة كانت ممتعة للغاية وكان مليئة بالبهجة والتعاون بين كل فريق العمل.



وأضافت الزاهد أن تجربتها في فيلم الغسالة كانت مميزة مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل مع كل نجم من أبطال الفيلم بلا استثناء.



يُذكر أن فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.