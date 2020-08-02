لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وسدادها عبر موقع المصرية للاتصالات

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:58 م
فاتورة التليفون
فاتورة التليفون
لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وسدادها عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون، سيتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ونعرض لجميع من خلال بوابة الفجر الإلكترونية خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون بالرقم الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات، ليتمكن الملايين من العملاء من الكشف عن قيمة فاتورة التليفون وسدادها إلكترونيا دون الحاجة إلي التزاحم والذهاب إلي السنترال، كما يمكنك سداد قيمة فاتورة الأرضي من خلال فوري أو أمان أو منافذ شركة WE المنتشرة في أغلب الأماكن.

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات التاصل في تسديد قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال خدمة فوري المنتشرة في جميع المحافظات، خلال فترة أجازة عيد الأضحي حتي يتم عمل الفروع والسنترلات من يوم الثلاثاء القادم.


فاتورة التليفون

يتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي بشكل دوري كل ثلاث شهور وبالتحديد في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، ويتم فتح باب الاستعلام عن فاتورة التليفون من يوم 15 من الشهر، ويتم إعطاء العملاء فترة سماح لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لمدة 30 يوم من دون تطبيق أي عقوبات، ونشير إلي أن الشركة المصرية للاتصالات أعلنت زيادة فترة السماح خلال فاتورة أبريل لتكون 60 يوم بدلا من 30 يوم لتخفيف تكدس المواطنين في السداد خاصة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.


فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020

ويمكن لجميع العملاء إتباع هذه الخطوات للكشف عن قيمة فاتورة التليفون للخط الأرضي:

اختيار فواتير التليفون.
تحديد الاستعلام برقم التليفون.
إدخال كود المحافظة.
إدخال رقم التليفون.
النقر على اظهر الفواتير.


المصرية للاتصالات 

وإذا رغبت في سداد فاتورة الأرضي من خلال موقع الشركة قم بالنقر على سدد الفواتير، وبعدها قم بتسجيل بريديك الالكتروني والدفع من خلال بطاقة الأئتمان أو الفيزا الخاصة بك.

لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وسدادها عبر موقع المصرية للاتصالات

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