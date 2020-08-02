سيلتيك يكتسح هاميلتون أكاديميكال في الدوري الأسكتلندي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
افتتح سيلتيك حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الأسكتلندي لكرة القدم على أكمل وجه، بعدما حقق فوزا كاسحا 5 - 1 على ضيفه هاميلتون أكاديميكال اليوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة.

وحصد سيلتيك، الذي توج باللقب في المواسم التسعة الأخيرة، أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة في موسم 2020 - 2021.

وافتتح أودسون إدوارد التسجيل لسيلتيك في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله الهولندي جيريمي فريمبونج الهدف الثاني في الدقيقة 31، لكن سكوت مارتين قلص الفارق بإحرازه هدف هاميلتون الوحيد في الدقيقة 34.

وعاد إدوارد لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدفين الثالث والرابع لسيلتيك في الدقيقتين 49 و53، محرزا ثلاثة أهداف (هاتريك)، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

واختتم البولندي باتريك كليمالا مهرجان أهداف سيلتيك، بتسجيله الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

يذكر أن موسم 2019 / 2020 بالدوري الأسكتلندي تقرر إنهائه قبل موعده الأصلي بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث توج سيلتيك باللقب، بعد تصدره ترتيب المسابقة حين توقفت في مارس الماضي.

أخبار تهمك

الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة المصري

منذ أقل من ساعتين

تعرف على شرط الإسماعيلي للموافقة على انتقال "المحمدي" للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ يوم

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن نيدفيد

منذ ساعة الا ربع

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

منذ ساعة و 13 دقيقة

سقوط فتاة من أعلى سطح منزل بعد 35 يوما في "عش الزوجية"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 10 ساعات

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير تكشف وجهة غير متوقعة لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يقرر رحيل ثلاثي الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

05:54 م

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا