فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن نيدفيد

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن كريم نيدفيد نجم الفريق الأحمر ومستقبله الفترة المقبلة.





وأبلغ فايلر مسئولو النادي الأهلي أنه يريد خروج كريم نيدفيد في نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسم لأي نادي.





وأكد فايلر إلى إدارة النادي الأهلي أنه يريد خروج نيدفيد على سبيل الإعارة لمدة موسم ليحصل على فرصة مشاركة أكبر ويثبت نفسه خاصة بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي يعاني منها.





كما كشف رينيه فايلر إلى إدارة المارد الأحمر أنه يعرف قدرات نيدفيد جيدا وأنه من اللاعبين المميزين ولكن الأفضل له أن يخرج معارا لمدة موسم ويعود بعد ذلك إلى الفريق بشكل طبيعي.





يذكر أن كريم نيدفيد قد غاب عن المشاركة مع الأهلي لفترة طويلة حيث خضع إلى جراحة في الركبة في شهر أبريل منذ العام الماضي ولكنه تعرض إلى خطأ في عملية التأهيل وبالتالي خضع إلى جراحة جديدة ولم يعد إلى الملاعب حتى الآن.



