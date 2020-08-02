فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن نيدفيد

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن نيدفيد
الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:50 م
حسام مجدي
اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن كريم نيدفيد نجم الفريق الأحمر ومستقبله الفترة المقبلة.
وأبلغ فايلر مسئولو النادي الأهلي أنه يريد خروج كريم نيدفيد في نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسم لأي نادي.
وأكد فايلر إلى إدارة النادي الأهلي أنه يريد خروج نيدفيد على سبيل الإعارة لمدة موسم ليحصل على فرصة مشاركة أكبر ويثبت نفسه خاصة بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي يعاني منها.
كما كشف رينيه فايلر إلى إدارة المارد الأحمر أنه يعرف قدرات نيدفيد جيدا وأنه من اللاعبين المميزين ولكن الأفضل له أن يخرج معارا لمدة موسم ويعود بعد ذلك إلى الفريق بشكل طبيعي.
يذكر أن كريم نيدفيد قد غاب عن المشاركة مع الأهلي لفترة طويلة حيث خضع إلى جراحة في الركبة في شهر أبريل منذ العام الماضي ولكنه تعرض إلى خطأ في عملية التأهيل وبالتالي خضع إلى جراحة جديدة ولم يعد إلى الملاعب حتى الآن.