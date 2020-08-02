إجراءات جديدة لاحتواء كورونا.. وزيرة الإعلام اللبناني تكشف عن تفاصيل جديدة (فيديو)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت وزيرة الإعلام اللبناني، منال عبد الصمد، إن الدولة في طريقها إلى فرض إغلاق كامل لمدة أسبوعين بعد زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن السبب في زيادة الإصابات هو زيادة عدد الفحوصات التي تجريها الدولة بشكل يومي والتي وصلت من 1000 إلى 7000 فحص يومي.

وأضافت منال في لقائها عبر سكايب على فضائية "سي بي سي اكسترا" إن المناسبات العامة كانت السبب الرئيسي في زيادة أعداد الإصابات البفيروس، موضحة أن دخول الصيف كان من العوامل الكبيرة التي تسببت في زيادة أرقام الإصابات بعدما كانت لبنان من أوائل الدول التي احتوت الفيروس في بداياته.

وأشارت إلى أن 1% من إصابات كورونا الحالية من القادمين من الخارج، موضحة أن هذه الجائحة أثرت سلبًا على اقتصاد لبنان والعالم أجمع ولكنها في الوقت نفسه خففت من الاستيراد والتعامل مع العملة الصعبة وهو ما أنعش بشكل بسيط الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من عجز كبير.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس السبت، خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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