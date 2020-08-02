إجراءات جديدة لاحتواء كورونا.. وزيرة الإعلام اللبناني تكشف عن تفاصيل جديدة (فيديو)

قالت وزيرة الإعلام اللبناني، منال عبد الصمد، إن الدولة في طريقها إلى فرض إغلاق كامل لمدة أسبوعين بعد زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن السبب في زيادة الإصابات هو زيادة عدد الفحوصات التي تجريها الدولة بشكل يومي والتي وصلت من 1000 إلى 7000 فحص يومي.





وأضافت منال في لقائها عبر سكايب على فضائية "سي بي سي اكسترا" إن المناسبات العامة كانت السبب الرئيسي في زيادة أعداد الإصابات البفيروس، موضحة أن دخول الصيف كان من العوامل الكبيرة التي تسببت في زيادة أرقام الإصابات بعدما كانت لبنان من أوائل الدول التي احتوت الفيروس في بداياته.



وأشارت إلى أن 1% من إصابات كورونا الحالية من القادمين من الخارج، موضحة أن هذه الجائحة أثرت سلبًا على اقتصاد لبنان والعالم أجمع ولكنها في الوقت نفسه خففت من الاستيراد والتعامل مع العملة الصعبة وهو ما أنعش بشكل بسيط الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من عجز كبير.