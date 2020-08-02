ساعة رضا " يتصدر تريند "تويتر" بعد ساعات من طرحه

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تصدر عن فيلم "ساعة رضا" تريند علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' وذلك بعد ساعات من طرحه علي الإنترنت ثالث ايام عيد الاضحى المبارك.



من ناحية أخري لاقي تفاعل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الجمهور بقصة الفيلم.







"ساعة رضا" شارك ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي العام الماضي ، ومن بطولة أحمد فتحي، دينا فؤاد، محمد ثروت، طارق صبري، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، عبير منير، طاهر أبو ليلة، شيماء سيف، من تأليف هشام يحيى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج هاني حمدي.

