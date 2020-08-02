بالأرقام.. "بيطري الدقهلية" تعلن عدد الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى

أكد الدكتور عبدالمنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، أن عملية ذبح الاضاحى بمجازر الدقهلية؛ بلغ ٩٤٤ أضحية على مدار الثلاث أيام، حيث تم استقبال ٣١٢ اضحية في أول أيام العيد، و٣٤٠ في ثاني أيام العيد، واليوم ٢٩٢ أضحية، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا.





جاء ذلك في إطار المتابعات المستمرة لكافة المجازر التابعة للمديرية؛ حتي انتهاء اعمال الذبح مدعما بكامل طاقته من الاطباء والعمال.





وأكد وكيل الوزارة، أنه أثناء تفقده لعملية الأضاحي تم الاطمئنان على تقديم خدمة الكشف البيطري بشكل جيد لأضاحى جمعية رسالة؛والمقدر عددها خلال فترة العيد كاملا ٧٥ رأس لفرع المنصورة فضلا عن فروع الجمعية فى المراكز الآخري بنطاق المحافظة وتابع المنجى الإجراءات الوقائية لتوفير لحوم صحية للاسر الأكثر احتياجا.