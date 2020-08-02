10 % ارتفاع فى أسعار الذهب في شهر يوليو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:08 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية، مسجلة أكبر ارتفاع شهري منذ 2016 مع مخاوف الوباء.

جاء أداء المعدن الأصفر مع تراجع الأسهم الأمريكية خلال التعاملات وهبوط الدولار قبل أن يتحول للارتفاع لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى في عامين.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بأكثر من التوقعات، في حين ارتفع الإنفاق الشخصي للأمريكيين خلال الشهر الماضي.

وأدى الارتفاع في حالات كورونا في الولايات المتحدة إلى إضعاف آمال تعافي الاقتصاد سريعا، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر  بنحو 1 بالمائة أو ما يوازي 19.10 دولار ليصل إلى 1985.90 دولار للأوقية.

وحقق المعدن الأصفر أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير لعام 2016 بعد ارتفاعه بنحو 10.3 بالمائة أو ما يعادل 185.40 دولار.

كما ارتفع الذهب بنحو 3.1 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.8 بالمائة إلى 1972.26 دولار للأوقية.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 93.322.

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