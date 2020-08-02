محلل استراتيجي: "تركيا بدأت في عسكرة وتتريك مناطق في سوريا والعراق"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال بشير عبد الفتاح، الخبير بالشؤون التركية، إن تركيا بدأت الآن في عسكرة و"تتريك" بعض المناطق في الدول العربية، مشيرًا إلى أن تركيا بدأت تتموضع بعشرات القواعد العسكرية في العراق رغبة منها في استعادة الموصل.
وأضاف عبدالفتاح، في اتصال هاتفي عبر فضائية "سي بي سي اكسترا" إن تركيا ترغب في استعادة الموصل التي كانت جزءً من الإمبراطورية العثمانية قبل توقيع اتفاقية لوزان.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لوزان هي اتفاقيات أبدية طالما أنه لم تتضمن أي من بنودها اتفاق على سنوات معينة، ولذلك تلجأ تركيا إلى تتريك بعد المناطق في سوريا والعراق وليبيا من أجل إيجاد مكانًا لها بها.

وتابع الخبير بالشؤون التركية، أن تتريك هذه المناطق سيكون عن طريقة تعليم اللغة التركية وثقافتها لسكان هذه المناطق من أجل سحبها تحت الوصاية التركية. 

وفي تصريحات سابقة، جدد قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر، عن عزمه على التصدى للتدخل التركى فى ليبيا.

وأكد المشير خليفة حفتر، أن الليبيين سيقفون بالمرصاد لكل مستعمر، مشددًا على أن الجيش الليبى سيلقن المرتزقة الذين ترسلهم تركيا درسا، حسبما رصدت منصة مداد نيوز.

وأضاف حفتر، فى كلمته خلال تفقد الوحدات العسكرية ضمن خطط التعبئة لمواجهة الغزو التركى، "الأتراك بقوا فى ليبيا 300 عامًا، لم ير منهم الليبيون سوى الشر".

وتابع: "الليبيون سيقفون بالمرصاد لكل مستعمر"، مشددًا على أن طرد المستعمرين هو الهدف الأساسى. وأوضح أننا لا نقبل أن نُستعمر مرة ثانية.. ويكفى ما حصل لنا فى السابق.

وأكد حفتر أن الجيش "سيلقّن المرتزقة" الذين ترسلهم تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق درسًا، وسيبعث برسالة "لمن يراقب من بعيد ويعتقدنا لقمة سهلة".

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