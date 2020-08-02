فيورنتينا يجتاز سبال بثلاثية في الدوري الإيطالي

اختتم فيورنتينا مشواره في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2019 / 2020، بالفوز 3-1 على مضيفه سبال اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة.





وارتفع رصيد فيورنتينا، الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، إلى 49 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد سبال، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في وقت سابق، عند 20 نقطة في قاع الترتيب.





وبادر ألفريد دنكان بالتسجيل لمصلحة فيورنتينا في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل ماركو داليساندرو لسبال في الدقيقة 39.





وأعاد الإيفواري كريستيان كوامي التقدم لفيورنتينا من جديد، عقب إحرازه الهدف الثاني للفريق البنفسجي في الدقيقة 89، فيما تكفل التشيلي إيريك بولجار بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



