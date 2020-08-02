المقاصة يخسر أمام إنبي وديا .. ويواجه بيراميدز الثلاثاء

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال
خسر فريق الكرة بنادي مصر المقاصة أمام فريق إنبي بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريقين لاستكمال منافسات الدوري.

أحرز صلاح أمين هدف المقاصة الوحيد ، فيما جاءت أهداف إنبي عن طريق أحمد علي "هاتريك" وعمرو ناصر.

وبدأ المقاصة المباراة بتشكيل ضم كل من: 
الحارس محمود حمدي ومحمد دسوقي ومحمد دبش وأحمد ياسين وعصام صبحي ومحمد توني ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وأودو موسيس وصلاح أمين. 

وفي شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بعدد من التبديلات، بهدف الإطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وإكسابهم حساسية المباريات تمهيدا لاستكمال منافسات الدوري.
واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الجهاز الفني يتابع اخطاء المباريات الودية لعلاجها والاستفادة منها قبل المباريات الرسمية.

واوضح هويدي أن  المقاصة يخوض مباراة ودية أخرى بعد غد الثلاثاء أمام فريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر ان يستأنف المقاصة مبارياته الرسمية في الدوري بمواجهة أسوان يوم 9 أغسطس المقبل باستاد المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 للبطولة.

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