الولايات المتحدة.. حصيلة ضحايا كورونا تتجاوز 154 ألفا وإصاباته 4.6 مليون

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
رويترز
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن حصيلة إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت أربعة ملايين و601526 حالة، ووفياته تجاوزت الـ154 ألفا.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد 1132 شخصا ليصل الإجمالي إلى 154002 حالة.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

وتتصدر الولايات قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا.

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