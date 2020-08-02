الولايات المتحدة.. حصيلة ضحايا كورونا تتجاوز 154 ألفا وإصاباته 4.6 مليون

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن حصيلة إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت أربعة ملايين و601526 حالة، ووفياته تجاوزت الـ154 ألفا.