ليبيا.. أمن السواحل ينقذ 20 مهاجرا علقوا قبالة مليتة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل في ليبيا اليوم الأحد، إنقاذ 20 مهاجرا مخالفين علقوا في البحر نتيجة تعطل قاربهم قبالة سواحل مليتة.

وأشار بيان للإدارة إلى أنه "عقب ورود بلاغ للإدارة العامة مفاده، وجود عدد من المهاجرين غير الشرعيين وسط البحر في حالة استغاثة نتيجة تعطل قاربهم الخشبي على بعد 18 ميلا شرق مليتة، تم تكليف وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري في مدينة زوارة، بعملية إنقاذ المهاجرين"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف: "تم إنقاذ 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية وآسيوية".

وأكد البيان، نقل المهاجرين إلى مقر الوحدة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأفاد، بأن العمل جار على تسليمهم لمركز إيواء الهجرة غير الشرعية في مدينة زوارة الليبية.

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