ليبيا.. أمن السواحل ينقذ 20 مهاجرا علقوا قبالة مليتة

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل في ليبيا اليوم الأحد، إنقاذ 20 مهاجرا مخالفين علقوا في البحر نتيجة تعطل قاربهم قبالة سواحل مليتة.

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل في ليبيا اليوم الأحد، إنقاذ 20 مهاجرا مخالفين علقوا في البحر نتيجة تعطل قاربهم قبالة سواحل مليتة.