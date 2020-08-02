الصين تسجل 3 إصابات بفيروس كورونا في بؤرته الأولى

سجلت السلطات الصحية الصينية 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي، التي أصبحت البؤرة الأولى المعروفة لانتشار الفيروس في يناير الماضي.

سجلت السلطات الصحية الصينية 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي، التي أصبحت البؤرة الأولى المعروفة لانتشار الفيروس في يناير الماضي.