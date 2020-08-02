كارتيرون يتمسك ببقاء مصطفي فتحي

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





تمسك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ببقاء مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة.





ورفض الفرنسي بشكل نهائي، رحيل الاعب عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حيث يعتمد كارتيرون على فتحي في تشكيل الأبيض، الأساسي.





الجدير بالذكر أن مصطفى فتحي، قدم مستويات مميزة في مباريات الزمالك الودية الأخيرة، وهوا ما دفع المدرب الفرنسي للتمسك ببقاء داخل جدران القلعة البيضاء.





وفي سياق متصل أعلن مسؤولوا الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت كالآتي:-





الزمالك × المصري .. استاد الجيش .. الجولة الـ14 .. 6 أغسطس

الاتحاد × الزمالك .. استاد الجيش .. الجولة الـ18 .. 10 أغسطس

الزمالك × مصر للمقاصة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ19 .. 15 أغسطس

نادي مصر × الزمالك .. استاد الكلية الحربية .. الجولة الـ20 .. 18 أغسطس

الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس

المقاولون العرب × الزمالك .. استاد السلام .. الجولة الـ22 .. 27 أغسطس.



