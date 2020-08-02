غدًا.. عودة العمل بأسواق المال الإماراتية مع انتهاء أجازة عيد الأضحى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر

تعود أسواق المال الإمارتية للعمل بعد انتهاء أجازة عيد الأضحي التى بدأت يوم الخميس 30  يوليو الجاري وانتهت اليوم الأحد 2  أغسطس، على أن يستأنف الدوام الرسمي غدًا الاثنين 3 أغسطس 2020، وفقاً لبيانات.

وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه قد تقرر أن تبدأ العطلة الرسمية في السوق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020 ولغاية يوم الأحد 2 أغسطس 2020.

وتتوافق عطلة سوق أبوظبي للأوراق المالية مع عطلة سوق دبي والدوائر الحكومية، وسيتم استئناف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين 3 أغسطس  2020.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن الفترة من يوم 30 يوليو  وحتى 2 أغسطس  المقبل إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الاضحى المبارك، وفقا لبيان صحفي.

يشار إلى أن الهيئة أعلنت أن إجازة عيد الأضحى للوزارات والجهات الحكومية سوف تبدأ من يوم الخميس المُقبل وحتى يوم الأحد الموافق لتاريخ 2 أغسطس .

وأضافت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الدوام سوف يستأنف يوم الاثنين الموافق لتاريخ 3 أغسطس  العام الجاري.

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