محمد رمضان يحتل تريند يوتيوب بكواليس تصوير "رايحين نسهر"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:28 م
محمد رمضان
محمد رمضان
لمياء علي

احتل النجم محمد رمضان قوائم التريند بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بمقطع فيديو كان فد شارك به جمهوره من كواليس تصوير كليب أغنيته الشهيرة "رايحين نسهر"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وحقق رمضان نجاحات منقطعة النظير من خلال هذا الكليب، حيث تخطى الفيديو أكثر من 132 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "صاحبى كلمني وقالى انزلي رايحين نسهر، روحنا قعدنا إداني الكاس قلتله بلاش أنا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير أنا كده بشرب، شايف عصافير، ودماغى بتعمل بم بم".

يذكر أن محمد رمضان يستعد للتحضير لمسلسله الرمضاني المقبل والذي يحمل عنوان موسى، وذلك بعدما أعلن أنه ينتوي تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.

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