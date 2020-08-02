زاخاروفا تنصح زيلنسكي وأسلافه بدراسة اتفاقات "مينسك -2"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
وكالات
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وأسلافه في رئاسة بلاده يحتاجون إلى دراسة جوهر اتفاقيات مينسك.

وأضافت زاخاروفا في تعليقها على تصريح ليونيد كرافتشوك الرئيس الأوكراني الأسبق الذي قال إنه "لا يفهم تماما مكونات الوضع الخاص لدونباس، المذكورة في اتفاقيات مينسك... ربما بدلا من عقد مؤتمرات القمة الدولية الكثيرة، يجب عليهم أخيرا عقد مؤتمر داخلي أوكراني واحد؟ ليجتمعوا هم الأربعة (الرؤساء السابقون لأوكرانيا ليونيد كرافتشوك وليونيد كوتشما وبيترو بوروشينكو والرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي) ويحاولوا فهم ما هو مكتوب في اتفاقات مينسك. لقد شاركوا جميعا في الموضوع، اثنان في مجموعة الاتصال، وواحد وقع على وثائق مينسك، والأخير جعل الموضوع جزء من برنامجه الانتخابي".

وأشارت زاخاروفا، إلى أن اثنين من هؤلاء الأربعة لم يكن لديهم أي أسئلة حول اتفاقات مينسك، ولم يذكروا أبدا أنهم لم يفهموا شيئا منها، وناقشا كثيرا كيفية تطبيقها وطالبا موسكو" بعدم كبح العملية.

وقالت: "على هذين الإثنين تفسير الاتفاقات للإثنين الآخرين، وشرح ما هو مكتوب هناك".

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