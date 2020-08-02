زاخاروفا تنصح زيلنسكي وأسلافه بدراسة اتفاقات "مينسك -2"

وأضافت زاخاروفا في تعليقها على تصريح ليونيد كرافتشوك الرئيس الأوكراني الأسبق الذي قال إنه "لا يفهم تماما مكونات الوضع الخاص لدونباس، المذكورة في اتفاقيات مينسك... ربما بدلا من عقد مؤتمرات القمة الدولية الكثيرة، يجب عليهم أخيرا عقد مؤتمر داخلي أوكراني واحد؟ ليجتمعوا هم الأربعة (الرؤساء السابقون لأوكرانيا ليونيد كرافتشوك وليونيد كوتشما وبيترو بوروشينكو والرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي) ويحاولوا فهم ما هو مكتوب في اتفاقات مينسك. لقد شاركوا جميعا في الموضوع، اثنان في مجموعة الاتصال، وواحد وقع على وثائق مينسك، والأخير جعل الموضوع جزء من برنامجه الانتخابي".