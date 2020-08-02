بوكيتينو: الدوري الإنجليزي يناسبني أكثر

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، أنه لا يمانع بخوض تحدٍ جديد خارج الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.





ورحل بوكيتينو عن تدريب توتنهام في نوفمبر الماضي؛ بسبب سوء النتائج، وتولى البرتغالي جوزيه مورينيو المسؤولية بدلًا منه.





وقال بوكيتينو، في تصريحات لصحيفة «الباييس» الإسبانية: «الدوري الإنجليزي له مزايا تجارية، لكن الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني أقوياء أيضًا».





وأضاف: «يناسبني الدوري الإنجليزي أكثر، لكني منفتح على تحدٍ جديد، فالعمل بأساليب جديدة يمكن أن يحسنني كمدرب في المستقبل».





وتابع: «يعتقد الناس أن المدربين يريدون مشروعًا، لكن الحقيقة أننا نريد فقط إيجاد نادٍ ورئيس يساعدانا على تحقيق أفكارنا تدريجيًا».





وأتم: «عندما يصل هذا العرض، سأقول نعم بكل تأكيد».



