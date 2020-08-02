الإمارات تعمل على ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والخيري محلياً ودولياً

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والخيري محليا ودوليا، حيث تحتضن أكثر من 30 جهة ومؤسسة خيرية تقدم المساعدات التنموية والإنسانية لدول العالم.

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والخيري محليا ودوليا، حيث تحتضن أكثر من 30 جهة ومؤسسة خيرية تقدم المساعدات التنموية والإنسانية لدول العالم.

أياد بيضاء للإمارات لا تعد ولا تحصى، وهذا ليس بالغريب على أرض الخير والعطاء، ظهر ذلك واضحاً وجلياً في أزمة فيروس كورونا.. استمرارا للنهج الذي رسمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حسبما أورد موقع "اليمن العربي".

أياد بيضاء للإمارات لا تعد ولا تحصى، وهذا ليس بالغريب على أرض الخير والعطاء، ظهر ذلك واضحاً وجلياً في أزمة فيروس كورونا.. استمرارا للنهج الذي رسمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حسبما أورد موقع "اليمن العربي".