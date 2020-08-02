سامسونج تطلق مبادرة لتكريم أبطال خط الدفاع الأول في الإمارات

أطلقت سامسونج الخليج للإلكترونيات، أمس، مبادرة جديدة وخاصة لتكريم العاملين في خط الدفاع الأول في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتهدف المبادرة التي تستمر من 2 وحتى 15 أغسطس 2020 إلى تقديم الدعم للأطباء والصيادلة والكوادر التمريضية والفنيين الطبيين العاملين في الخطوط الأمامية في المرحلة الراهنة من خلال منحهم خدمة حصرية لصيانة شاشات طرز مختارة من الأجهزة مقابل رسوم رمزية مع إمكانية الحصول على مكافآت استرداد نقدي من خلال متجر سامسونج الإلكتروني. وتسعى سامسونج من خلال هذه المبادرة على مدار الأسابيع المقبلة إلى تكريم جميع العاملين الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية تقديراً لمساهماتهم المستمرة لضمان حماية وسلامة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للعملاء المؤهلين للاستفادة من الميزات التي تقدمها هذه المبادرة التسجيل خلال هذه الفترة عبر مركز اتصال سامسونج (800-Samsung).

أطلقت سامسونج الخليج للإلكترونيات، أمس، مبادرة جديدة وخاصة لتكريم العاملين في خط الدفاع الأول في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتهدف المبادرة التي تستمر من 2 وحتى 15 أغسطس 2020 إلى تقديم الدعم للأطباء والصيادلة والكوادر التمريضية والفنيين الطبيين العاملين في الخطوط الأمامية في المرحلة الراهنة من خلال منحهم خدمة حصرية لصيانة شاشات طرز مختارة من الأجهزة مقابل رسوم رمزية مع إمكانية الحصول على مكافآت استرداد نقدي من خلال متجر سامسونج الإلكتروني. وتسعى سامسونج من خلال هذه المبادرة على مدار الأسابيع المقبلة إلى تكريم جميع العاملين الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية تقديراً لمساهماتهم المستمرة لضمان حماية وسلامة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للعملاء المؤهلين للاستفادة من الميزات التي تقدمها هذه المبادرة التسجيل خلال هذه الفترة عبر مركز اتصال سامسونج (800-Samsung).