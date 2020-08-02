الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة المصري
الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:47 م
رقية صلاح
كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقية مشاركة ثنائي الفريق المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي في لقاء المصري البورسعيدي.
وأكد المصدر صعوبة لحاق الثنائى المغربى بن شرقى وأوناجم لعدم جاهزيتهما بدنيا، لمواجهة الفريق مع المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل.
يذكر أن الزمالك أعلن اليوم الأحد تأجيل عودة الثنائي المغربي للفريق الأول أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلي القاهرة لمدة 48 ساعة.
ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل عودة المسابقات:
1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.
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