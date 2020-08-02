طبيب: 29 مليون فحص لفيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن

قال الدكتور أحمد سعيد، استشاري الباطنة في روسيا، إن حدة فيروس كورونا بدأت تضعف وقدرته على الانتشار أصبحت أقل وهي السبب في انخفاض أعداد الإصابات في أغلب دول العالم ومن بينها مصر.





وأرجع سعيد، في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا" السبب في زيادة أعداد الإصابات في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية إلى تزايد إجراءات فحص كورونا، موضحًا أن هناك 29 مليون فحص تم إجرائه حتى الآن.







وأشار إلى أنه على الرغم من تزايد الإصابات ولكن الأعراض ليست كالسابق، موضحًا أنه لا يوجد ضغط على المستشفيات كالسابق وأغلب الحالات يتم عزلها منزليًا.



وبسؤاله عن أعداد الإصابات في روسيا، أوضح أن أعداد المصابين تقل يوما بعد يوم في روسيا، لافتًا إلى أن الحالات الموجودة حاليا بسيطة ومتوسطة ويوجد عدد قليل من الحالات الخطيرة.



وتابع استشاري الباطنة في روسيا، أن الروس حرصوا على النزول إلى العمل مرتدين الكمامات ومحافظين على إجراءات التباعد الاجتماعي وهو ما ساهم في تقليل إعداد الإصابات والوفيات على حد سواء.



وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس السبت، خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالات وفاة.