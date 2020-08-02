بإطلالة هادئة.. هبة مجدي تستمتع بالأجواء الصيفية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:05 م
هبة مجدي
هبة مجدي
مي مرسي
شاركت الفنانة هبة مجدي صور من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية وظهرت بإطلالة هادئة.

وكتبت "مجدي" تعليقا على الصور قائله: " لا تدعني أذهب" وجاء ذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "أجمل حاجة في مصر" و" بحبك أوي أوي".

وشاركت هبة مجدي في عدد كبير من الأعمال الفنية وأبرزها الدرامية منها وحققت نجاحا كبيرا من خلال أدوارها الهادئة.
بإطلالة هادئة.. هبة مجدي تستمتع بالأجواء الصيفية
بإطلالة هادئة.. هبة مجدي تستمتع بالأجواء الصيفية
بإطلالة هادئة.. هبة مجدي تستمتع بالأجواء الصيفية
بإطلالة هادئة.. هبة مجدي تستمتع بالأجواء الصيفية
بإطلالة هادئة.. هبة مجدي تستمتع بالأجواء الصيفية
بإطلالة هادئة.. هبة مجدي تستمتع بالأجواء الصيفية
بإطلالة هادئة.. هبة مجدي تستمتع بالأجواء الصيفية
بإطلالة هادئة.. هبة مجدي تستمتع بالأجواء الصيفية

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