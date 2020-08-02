موعد مباراة برشلونة ونابولي بدوري أبطال أوروبا

يستعد برشلونة الإسباني لبطولة دوري أبطال أوروبا التى ستعود مجددًا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا خلال السهر الجاري.





ويستعد برشلونة لمواجهة فريق نابولي ضمن مباريات إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق الثامن من أغسطس المقبل على ملعب كامب نو.





وستقام مباراة برشلونة ونابولي فى الثامن من أغسطس المقبل على ملعب كامب نو فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية.





وكان لقاء الذهاب بين برشلونة ونابولي والذي أقيم قبل فترة التوقف بسبب فيروس كورونا انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب سان باولو بإيطاليا.



