محلل سياسي: الصين تحولت إلى "عقدة" للولايات المتحدة الأمريكية.. ولا سبيل للتهدئة (فيديو)

قال عماد عبد الهادي، المحلل السياسي، في تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن اتخاذ الرئيس دونالد ترامب إجراءات ضد شركات البرمجة الصينية إنه لا سبيل للتهدئة بين الولايات المتحدة والصين، متابعًا "أمريكا لديها عقدة اسمها الصين".









وأضاف عبدالهادي، في اتصال هاتفي عبر فضائية "سي بي سي اكسترا"، أن هذه الإجراءات تستهدف شركة "تيك توك" الصينية والتي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وهي إحدى الشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات الهدف منها وقف النمو الاقتصادي الصيني الذي بات يهدد الولايات المتحدة والرئيس ترامب.





وأشار إلى أن الصين تحولت إلى مصنع للعالم بعد طرح منتجاتها بأسعار أقل من المنتجات الأمريكية، موضحًا أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي الآن هو استعلاء نبرة الاستعداء ضد الصين خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتي كانت السبب في تبادل الاتهامات سابقًا منذ ظهور جائحة كورونا.





وكان ترامب قال للصحفيين أثناء عودته من تامبا بفلوريدا أمس الجمعة، إنه يعتزم اتخاذ إجراء ضد تطبيق مشاركة الفيديو الشهير في أقرب وقت ممكن.





وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يمكنه استخدام قوى اقتصادية طارئة أو أمر تنفيذي لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة.





من جانبه رد ناطق باسم منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة صينية "تيك توك" على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عزمه على حظر التطبيق في الولايات المتحدة.





ونقل موقع The Hill عن الناطق قوله إن المنصة وفرت لملايين الأمريكيين فرص "الترفيه والتواصل" أثناء جائحة كورونا، كما نفى صحة الانتقادات التي تزعم أن الشركة المالكة للتطبيق قدمت معلومات مستخدميه الشخصية لسلطات بكين.



