ديانا هشام تشعل "إنستجرام" بإطلالة أنيقة

Advertisements

شاركت الفنانة ديانا هشام فيديو من أحدث جلسات تصوير لها بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك حيث ظهرت بإطلالة جذابة ومميزة.



وظهرت "هشام" بتوب يظهر ملامح جسدها وشعر قصير وميك أب خفيف.



يذكر أن آخر أعمال ديانا هشام مشاركتها في السباق الرمضانى من خلال مسلسل "حب عمري" وشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم هيثم شاكر، سامح الصريطي، منة فضالي، أمانى كمال، أحمد كرارة، تامر فرج، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.