ديانا هشام تشعل "إنستجرام" بإطلالة أنيقة
الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:58 م
مي مرسي
شاركت الفنانة ديانا هشام فيديو من أحدث جلسات تصوير لها بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك حيث ظهرت بإطلالة جذابة ومميزة.
وظهرت "هشام" بتوب يظهر ملامح جسدها وشعر قصير وميك أب خفيف.
يذكر أن آخر أعمال ديانا هشام مشاركتها في السباق الرمضانى من خلال مسلسل "حب عمري" وشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم هيثم شاكر، سامح الصريطي، منة فضالي، أمانى كمال، أحمد كرارة، تامر فرج، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.
وظهرت "هشام" بتوب يظهر ملامح جسدها وشعر قصير وميك أب خفيف.
يذكر أن آخر أعمال ديانا هشام مشاركتها في السباق الرمضانى من خلال مسلسل "حب عمري" وشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم هيثم شاكر، سامح الصريطي، منة فضالي، أمانى كمال، أحمد كرارة، تامر فرج، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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