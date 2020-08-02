الأردن يعلن عن تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الأحد عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 15 أمس، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 1213 حالة، مع بقاء الوضع الوبائي على مستوى معتدل الخطورة.





وذكر بيان لرئاسة الوزراة ووزارة الصحة، أن كل الحالات الجديدة وافدة، وهي لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف البيان أنه سُجلت أيضا 5 حالات شفاء لهذا اليوم، ما يرفع مجموع المتعافين إلى 1099 شخصا.





وبقي عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 11 حالة.





وحسب البيان، فإنه تم إجراء 4306 فحوصات مخبرية خلال يوم، وبذلك أصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 607543 فحصا.