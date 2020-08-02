دينا الشربيني بصحبة عمرو دياب في كواليس كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:55 م
الهضبة
الهضبة
مي مرسي
تواجدت الفنانة دينا الشربيني مع الهضبة عمرو دياب أثناء تصويره كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة".

وانتشرت بعض الصور للفنانة دينا الشربيني والهضبة عمرو دياب معا وهي يدها بيده.

"بلدنا ياحلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وانتهى عمرو دياب من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

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