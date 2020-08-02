رئيس تحرير الشروق: قبول أكاديمية الشرطة للحاصلين على ليسانس الحقوق اتجاه لمزيد من التخصص (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن قبول أكاديمية الشرطة للحاصلين على ليسانس الحقوق، هو اتجاه لمزيد من التخصص في بعض القطاعات، مثل التعامل مع الأجانب، وغيرها.





وأضاف حسين في اتصال هاتفي ببرنامج "نشرة الأخبار" المذاع على فضائية "تن": "إن هذا القرار سيساهم في ضخ دماء جديدة تزيد من كفاءة الشرطة المصرية واتجاه اكبر نحو التخصص".



وأشار الكاتب الصحفي إلى أن زيادة أعداد المتقدمين لكليات الشرطة يرجع إلى نوع من الواجهة الاجتماعية وضمان الوظيفة فور التخرج.



وفي تصريحات سابقة كشف العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تفاصيل الالتحاق بكلية الشرطة من خريجي كلية الحقوق خلال العام الجاري.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية تقوم بتطوير مواردها البشرية، ومن الشروط أن يكون المتقدمين من الحاصلين على ليسانس حقوق، ويدخل إلى كلية الشرطة لمدة عامين، ويحصل على كل العلوم الأمنية الشرطية، كما يتم فتح الباب أمامه لإمكانية دراسات عليا.



وتابع العميد خالد عكاشة أنه يتم الإسناد إلى هؤلاء الخريجين الأعمال الأمنية، ومجموعة من المهام الأمنية المتطورة، التي دخلت ضمن عمل وزارة الداخلية.