هنا الزاهد تستمتع بالأجواء الصيفية بصحبة أحمد فهمي

Advertisements

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية مع أحمد فهمي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "الزاهد" بلوك صيفي هي وأحمد فهمي وورائهم أحد الشواطئ.



ويعرض للفنانة هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والتي تخوض به دور البطولة مع أحمد حاتم وعدد من الفنانين وحقق الفيلم إيرادات جيدة بالنسبة للقدرة الإستيعابية للسينمات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.