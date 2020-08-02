هنا الزاهد تستمتع بالأجواء الصيفية بصحبة أحمد فهمي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:54 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
مي مرسي
شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية مع أحمد فهمي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الزاهد" بلوك صيفي هي وأحمد فهمي وورائهم أحد الشواطئ.

ويعرض للفنانة هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والتي تخوض به دور البطولة مع أحمد حاتم وعدد من الفنانين وحقق الفيلم إيرادات جيدة بالنسبة للقدرة الإستيعابية للسينمات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
هنا الزاهد تستمتع بالأجواء الصيفية بصحبة أحمد فهمي
هنا الزاهد تستمتع بالأجواء الصيفية بصحبة أحمد فهمي
هنا الزاهد تستمتع بالأجواء الصيفية بصحبة أحمد فهمي
هنا الزاهد تستمتع بالأجواء الصيفية بصحبة أحمد فهمي

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هنا الزاهد كورون الغسالة اخبار الفجر الفني

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