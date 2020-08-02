"خطيرة" لرامي صبري تتخطى ال ٢ مليون مشاهدة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:34 م
رامي صبري
رامي صبري
شيماء يونس
حصدت أغنية خطيرة للفنان رامي صبري أكثر من 2 مليون مشاهدة، في يومين على قناة فودافون الرسمية على اليوتيوب، حيث حققت نجاحًا ملحوظاً منذ الساعات الأولى لإطلاقها الأمر الذي لقى إعجاب الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".


وتأتي كلمات الأغنية من تامر حسين، ألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى، وتبدأ الأغنية:" لأ دي خطيره بجد خطيرة..
كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة..
‏جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين".

ويشار إلى أن اغنية خطيرة لم تكن الأولى من نوعها في كسر حاجز المليون فسبقتها أغنية "حياتي مش تمام" فحققت نجاحا كبيرا، وكسرت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".


ويذكر أن اغنية "حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل باستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك برودكشن 2020.

أخبار تهمك

كارتيرون يقرر رحيل ثلاثي الزمالك في الصيف

منذ ساعة و 10 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ يوم

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة نجم شهير عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ ساعة و 12 دقيقة

بينها أسرة عربية.. تعرف على أغنى العائلات في العالم

منذ أقل من ساعة

تقارير تكشف وجهة غير متوقعة لـ"كهربا"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة برشلونة ونابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة

تعرف على شرط الإسماعيلي للموافقة على انتقال "المحمدي" للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 8 ساعات

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يؤجل صفقة مدافع الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:54 م

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

05:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا