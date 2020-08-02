"خطيرة" لرامي صبري تتخطى ال ٢ مليون مشاهدة

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حصدت أغنية خطيرة للفنان رامي صبري أكثر من 2 مليون مشاهدة، في يومين على قناة فودافون الرسمية على اليوتيوب، حيث حققت نجاحًا ملحوظاً منذ الساعات الأولى لإطلاقها الأمر الذي لقى إعجاب الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".





وتأتي كلمات الأغنية من تامر حسين، ألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى، وتبدأ الأغنية:" لأ دي خطيره بجد خطيرة..

كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة..

‏جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين".

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ويشار إلى أن اغنية خطيرة لم تكن الأولى من نوعها في كسر حاجز المليون فسبقتها أغنية "حياتي مش تمام" فحققت نجاحا كبيرا، وكسرت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".





ويذكر أن اغنية "حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل باستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك برودكشن 2020.

