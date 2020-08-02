إزالة الملاهي الشعبية من شوارع دمنهور في البحيرة (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام تنفيذا لأحكام القانون بفض تجمعات الأسواق ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





تضمنت الحملة، إزالة الملاهي الشعبية التي أقيمت يوم وقفة عيد الأضحي المبارك بمنطقة منشأة إفلاقة أمام إدارة مركز دمنهور التعليمية، كما تم رفع عدد ٢١٦ حالة إشغال مخالفة بشوارع دمنهور الرئيسية والفرعية، وتمت الحملة بإشراف قسم الإشغالات بالوحدة المحلية.





كان أحد الأحياء الشعبية بالبحيرة وتحديدا بمنطقة منشأة إفلاقة أمام إدارة مركز دمنهور التعليمية بمدرسة فاطمة الزهراء، شهد انتشارا للألعاب الشعبية والتي يتم تأجير أرضيتها من قبل الوحدة المحلية لمجلس مدينة دمنهور خلال الأعياد سنويا، وذلك لاستقبال الأطفال وأسرهم خلال أيام عيد الأضحى، بالرغم من قرار مجلس الوزراء بإغلاق المتنزهات وحظر التجمعات.





ولم تشهد الألعاب اقبالا خلال صباح أول أيام عيد الأضحى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وانشغال المواطنين بالأضاحي، وازداد الاقبال في مساء نفس اليوم وفي ثاني أيام العيد، مما تسبب في ازدحامًا وتكدسًا كبيرًا من المواطنين والأطفال.





وذلك علي الرغم من توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار إغلاق کافة المتنزهات والحدائق والشواطئ العامة خلال فترة العيد تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع منع أي تجمعات قد تحدث من المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس کورونا المستجد.





آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

الصحة: تسجيل 238 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة





أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، عن خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالات وفاة.



