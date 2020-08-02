بالأرقام.. ماذا قدم هداف الدوري الإيطالي شيرو إيموبيلي هذا الموسم؟

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:49 م
إيموبيلي
إيموبيلي
محمد جمال
حصد مهاجم لاتسيو الإيطالي شيرو إيموبيلي جائزة هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم بجانب الحذاء الذهبي هذا الموسم بعد التألق الكبير للمهاجم الهداف.

وتفوق إيموبيلي على العديد من اللاعبين فى الدوري الإيطالي ويُعد أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس بحانب مهاجمي الإنتر لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو وحصد لقب الهداف.

ماذا قدم شيرو إيموبيلي هذا الموسم؟
شارك اللاعب فى 37 مباراة ببطولة الدوري الإيطالي إستطاع أن يسجل 36 هدف وصناعة 8 أهداف.

بينما على مستوي المشاركة فى جميع المسابقات سجل إيموبيلي 39 هدف وصنع 8 أهداف فى 44 مباراة.

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