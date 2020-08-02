كارتيرون يقرر رحيل ثلاثي الزمالك في الصيف

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:48 م
كارتيرون
كارتيرون
حسام مجدي
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على التخلص من ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

وأبلغ كارتيرون أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء أنه يريد رحيل كل من كابونجو كاسونجو ومحمد عنتر وكريم بامبو في نهاية الموسم.

وأكد كارتيرون إلى أمير مرتضى أنه يريد رحيل هذا الثلاثي عن الفريق في نهاية الموسم بسبب عدم إقتناعه بمستواهم نهائيا خلال معسكر الفريق والوديات التي خاضها استعدادا لإستكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما طلب كارتيرون أن يتم تسويق هذا الثلاثي لبيعهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليتسفد منهم النادي ماديا لتدعيم النادي بصفقات أقوى في الصيف.

وينوي كارتيرون حسم ملف الصفقات الجديدة التي يحتاجها نادي الزمالك في السوق الصيفي خلال الأيام القليلة المقبلة أو حتى ينتهي الفريق من المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز.



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