كارتيرون يقرر رحيل ثلاثي الزمالك في الصيف
الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:48 م
حسام مجدي
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على التخلص من ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.
وأبلغ كارتيرون أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء أنه يريد رحيل كل من كابونجو كاسونجو ومحمد عنتر وكريم بامبو في نهاية الموسم.
وأكد كارتيرون إلى أمير مرتضى أنه يريد رحيل هذا الثلاثي عن الفريق في نهاية الموسم بسبب عدم إقتناعه بمستواهم نهائيا خلال معسكر الفريق والوديات التي خاضها استعدادا لإستكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز.
كما طلب كارتيرون أن يتم تسويق هذا الثلاثي لبيعهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليتسفد منهم النادي ماديا لتدعيم النادي بصفقات أقوى في الصيف.
وينوي كارتيرون حسم ملف الصفقات الجديدة التي يحتاجها نادي الزمالك في السوق الصيفي خلال الأيام القليلة المقبلة أو حتى ينتهي الفريق من المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
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