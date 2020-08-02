"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن احتواء حليب الأم على فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا دليل على العثور على فيروس كوفيد 19 فى حليب الثدى، وشجعت الأمهات على الرضاعة الطبيعية، مضيفة: "فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق المخاطر المحتملة لكوفيد 19.





ونشرت المنظمة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لم يتم العثور على فيروس كوفيد 19، في حليب الثدي! فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق المخاطر المحتملة لـكوفيد 19، الرضاعة الطبيعية تزيد مناعة الطفل، وتنقل الأجسام المضادة من الأم للطفل".





ووجه الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، رسالة حول الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية 2020، والتى يتضح من خلالها أن موضوع الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية 2020 هو "دعم الرضاعة الطبيعية من أجل كوكب أكثر صحة"، وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، حسب الرسالة المنشورة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والموقع الرسمى للمنظمة، إنه "تماشياً مع هذا الموضوع، تدعو منظمة الصحة العالمية واليونيسيف الحكومات إلى حماية وتعزيز حصول المرأة على مشورة متمرِّسة فى مجال الرضاعة الطبيعية، وهو عنصر حاسم فى دعم الرضاعة الطبيعية".





وأضاف أن "الرضاعة الطبيعية توفر لكل طفل أفضل بداية ممكنة فى الحياة.. فهى تحقق فوائد صحية وتغذوية وعاطفية للأطفال والأمهات معاً.. كما تشكّل جزءاً من نظام غذائى مستدام.. لكنّ الرضاعة الثدييّة وإن كانت عملية طبيعية، فإنها ليست سهلة دائماً.. وتحتاج الأمهات إلى الدعم – سواء للبدء فى الرضاعة الطبيعية أو للمداومة عليها".



