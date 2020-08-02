لأول مرة.. فيراري تعمل على اختبار سيارة هيكل GTC4Lusso الـ SUV (فيديو)

تعمل شركة فيراري الإيطالية لأول مرة على اختبار سيارتها GTC4Lusso على الطرقات، وتعتبر اول سيارة SUV للشركة الإيطالية.





وظهرت السيارو في الفيديو المسرب بنظام تعليق مرتفع للغاية مقارنة بسيارات فيراري الكوبيه ما يرجح أنها سيارة اختبارية لمحركات بوروسانجوي، ولكننا نتساءل ما إذا كانت SUV فيراري ستأتي بنفس تصميم GTC4Lusso ذو الـ3 أبواب أو أنها ستحصل على 5 أبواب.



