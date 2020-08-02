مصري وحيد ضمن قائمة حكام كأس العالم بقطر

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن القائمة الأولية للحكام المشاركين في بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في قطر 2022.



وشهدت القائمة تواجد الحكم المصري محمد أمين عمر في قائمة الحكام الأفارقة للمشاركة في كأس العالم بقطر، ليصبح الحكم المصري الوحيد المتواجد في قائمة حكام القارة الأفريقية.



كما تواجد الحكم الجزائري مصطفى غربال، والمغربي رضوان جيد، والإثيوبي بامليك تيسيما والسنغالي ماجويتي نداي، والناميبي نجامبو ندالا.



ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم بقطر في الحادي عشر من شهر نوفمبر وحتى الثامن عشر من شهر ديسمبر للعام المقبل.