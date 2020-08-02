"فيتش" تخفض النظرة المستقبلية للديون السيادية الأميركية إلى سلبية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية للولايات المتحدة إلى سلبية، بينما أبقت تصنيفها للبلاد عند AAA دون تغيير، مستشهدة بمخاطر على قدرتها الائتمانية في خضم تصاعد أعباء الديون.

وقالت فيتش عقب إغلاق الأسواق الأميركية اليوم الجمعة إن تغيير التوقعات يعكس "التدهور الجاري في الماليات العامة الأمريكية وغياب خطة ترشيد مالي موثوق فيها".

وأوضحت الوكالة أن "هناك خطرا متناميا من أن صناع السياسة الأميركيين لن يقوموا بترشيد الماليات العامة بشكل كاف لإحداث استقرار للدين العام، بعد أن ولت صدمة الجائحة"، مشيرة إلى الإنفاق الحالي للمساعدة في التخفيف من حدة ضربة تفشي فيروس كورونا، وبالمعدل الحالي للإنفاق، سيبلغ الدين الوطني في الولايات المتحدة 130٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهو الأعلى بين أي دولة ذات تصنيف AAA.

وتأتي الخطوة في خضم جمود تشهده واشنطن بشأن مشروع قانون لإطلاق حزمة تحفيز جديدة، بعد أن أصدر الكونجرس بالفعل تشريعا بشأن 3 تريليونات دولار لمساعدة الاقتصاد وتمويل الاستجابة الطبية للجائحة.

أخبار تهمك

بعد فشل ضم موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

مران الأهلي: حالة وفاة تتسبب في غياب الحارس.. ومحاضرة من فايلر للاعبين

منذ أقل من ساعة

فايلر يؤجل صفقة مدافع الأهلي الجديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

بارتوميو يعلق على موقف برشلونة من نيمار ولاوتارو

منذ 39 دقيقة

تعرف على شرط الإسماعيلي للموافقة على انتقال "المحمدي" للأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ يوم

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 4 ساعات

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ ساعة و نصف

رجب بكار يثير الجدل من جديد برسالة غامضة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

الأهلي يُحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:54 م

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

05:20 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا