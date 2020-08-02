نجم أشبيلية على رادار آرسنال

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال يرغب في التعاقد مع أحد نجوم الدفاع في فترة سوق الإنتقالات الحالية.





وأفادت صحيفة تيليجراف البريطانية بأن المدفعجية يرغبون في التعاقد مع البرازيلي دييجو كارلوس نجم دفاع إشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن كارلوس يحظى بإهتمام العديد من الأندية كما ألمحت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق على رأسها برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كارلوس إنضم لإشبيلية في الصيف الماضي قادماً من صفوف نانت الفرنسي ووقع مع النادي الأندلسي على عقد لمدة 5 مواسم، حيث يستمر حتى يونيو 2024.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كارلوس قبل مجيئه إلى نانت في عام 2016، لعب مع العديد من الأندية في البرازيل والبرتغال على رأسها ساوباولو البرازيلي وبورتو البرتغالي.



