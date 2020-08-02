لطيفة تسأل متابعيها عن أكثر أغنية أعجبتهم من ألبوم "أحلى حاجة فيا"

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شاركت الفنانة التونسية لطيفة، مقطع فيديو مع جمهورها ومتابعيها، من أغنية "أحلى حاجة فيا"، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





علقت لطيفة على الفيديو، مع طرح تساؤلات لمتابعيها قائلة:" انتو أحلى حاجة فيا، صباح الفل عليكم، مين بيحب ألبوم أحلى حاجة فيا، وأكثر أغنية حبتوها، اكتبوا لي في التعليقات"، ليتابع جمهورها الرد تعبيرا عن إعجابهم بالألبوم قائلين:" انتي جميلة، الألبوم تحفة، ليس به أخطاء، بالعربي و ياحياتي أنا جنبك، كل الأغاني رائعة لكن أغنية "مأفورها" الأجمل".









ويشار إلى أن لطيفة طرحت خلال الأيام الماضية أخدث أغنيها "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا __ اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.