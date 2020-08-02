محمود وحيد يشارك في التدريبات الجماعية بالأهلي بعد التعافي من الإصابة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:15 م
محمود وحيد
محمود وحيد
علي نبوي
انتظم محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشارك وحيد في التدريبات الجماعية للفريق بعد أن تعافى من الإصابة التي اشتكى منها في وقت سابق بإجهاد في العضلة الأمامية. 

وخضع اللاعب لبرنامج علاج طبيعي مكثف على مدى الأيام الماضية، وخضع لفحص طبي قبل أن ينتظم في التدريبات بصورة طبيعية. وعاد الفريق مساء اليوم، الأحد، لتدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمبارياته القادمة في بطولة الدوري الممتاز ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حصل على راحة لمدة 48 ساعة.

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