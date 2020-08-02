بصورة عفوية مع ابنته.. محمد رمضان يشعل "إنستجرام"
الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:15 م
مي مرسي
شارك الفنان محمد رمضان صورة عفوية له جمعته بابنته كنز وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر محمد رمضان في الصورة أثناء احتضانه لابنته وهي تلعب بفمه وكتب تعليقا على الصورة قائلا: "كنز محمد رمضان".
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي خاض دور البطولة به بجانب أحمد زاهر ونجلاء بدر وإدورد وروجينا وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
وظهر محمد رمضان في الصورة أثناء احتضانه لابنته وهي تلعب بفمه وكتب تعليقا على الصورة قائلا: "كنز محمد رمضان".
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي خاض دور البطولة به بجانب أحمد زاهر ونجلاء بدر وإدورد وروجينا وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
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