مران الأهلي: وحيد ينتظم في التدريبات وياسر إبراهيم يبدأ أولى خطوات العودة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
محمد الصو
انتظم محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشارك وحيد في التدريبات الجماعية للفريق بعد أن تعافى من الإصابة التي اشتكى منها في وقت سابق بإجهاد في العضلة الأمامية.

وخضع اللاعب لبرنامج علاج طبيعي مكثف على مدى الأيام الماضية، وخضع لفحص طبي قبل أن ينتظم في التدريبات بصورة طبيعية.

من ناحية أخرى بدأ ياسر إبراهيم مدافع الفريق، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي للتخلص من الإصابة.

وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي في الجيم، مع أداء تدريبات حركة خفيفة تمهيدًا للمرحلة المقبلة من البرنامج.

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة بجزع في مفصل الكاحل خلال مشاركته في مباراة الجونة الودية الأخيرة.

واستأنف الفريق تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لارتباطاته المقبلة، حيث يستعيد منافساته ببطولة الدوري يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

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