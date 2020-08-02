"زراعة دمياط" تؤكد تطهير الترع بصفة مستمرة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
تفقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، المراوي بمتابعة مستوى المياه بالترعة الشرقاوية وفروعها التي تخدم الزمام الزراعي بنواحي مراكز دمياط وفارسكور والزرقا.

وقال في تصريحات صحفية، إن هناك تواصلا دائما وتنسيقا مشتركا مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بدمياط وبورسعيد، وجهاز تحسين الأراضي بدمياط، وأن هناك خططا للتطهير يتم تنفيذها باستمرار.

وأضاف أنه من خلال هذا التنسيق يتم التدخل الفوري لحل كافة الشكاوى المتعلقة بهذا الشأن والتحرك الفوري لرفع أسبابها.

هذا و أكد وكيل وزارة الزراعة بدمياط على أن خدمة المزارعين هي بصدارة أولوياته موصيا الجميع بالاهتمام بالمزارعين وحسن معاملتهم والتواصل الدائم معهم للوقوف على مشاكلهم على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها في الحال.

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