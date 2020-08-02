كل ما تريد معرفته عن استعدادات الكنيسة لعودة الصلاة غدا

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لإعادة الصلوات غدا الاثنين وسط اجراءات احترازية مشددة ومنعت الكنيسة السلام باليد، وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إجراءات الفتح التدريجى للكنائس من الإثنين، بعد فترة إغلاق بدأت فى 21 مارس الماضى بسبب تفشي كورونا.





وكشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "نشكر الله لقلة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وتكشف ذلك البيانات اليومية التى أصدرتها وزارة الصحة خلال الأسبوعين الماضيين.





فتح الجزئي

وأكد بيان الكنيسة، أنه تقرر الفتح الجزئى للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات من غدا الإثنين ٣ أغسطس، بما لا يزيد عن فرد واحد فى كل مقعد مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.





وأضاف أنه بالإمكان إقامة القداسات خلال أيّام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، وتقام صلوات الجنازة المنتقلين من المصابين بالفيروس فى المدافن، ويستمر الفتح خلال الأسابيع المقبلة فى حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات.





100 كنيسة

كما أكد القمص إبرام إيميل، الوكيل البابوى بالإسكندرية، أن الاثنين يتم إعادة فتح كنائس الإسكندرية لاستقبال المصلين من خلال إجراءات احترازية بعد إغلاق استمر نحو 4 أشهر من صدور قرار مجلس الوزراء بغلق المساجد والكنائس لمنع انتشار وتفشى فيروس كورونا.





وأضاف القمص إبرا إيميل، أن جميع كنائس الإسكندرية تفتح أبوابها الإثنين، وعددها نحو 100 كنيسة فى محافظة الإسكندرية مع مراعاة الاجراءات الاحترازية التى وضعتها الكنيسة للمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعى.





وأكد القمص إبرام إيميل، وضع الكنيسة إرشادات لحضور القداسات، ويجب التسجيل قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الالكترونية أو الاتصال على الكنيسة يوميا من 9 صباحا - ظهر 2.30، ويتم التسجيل لحضور قداس واحد خلال شهر أغسطس، وأى تسجيلات مكررة سيتم إلغاؤها.





إجراءات احتزارية

كما قال القمص إبرام إيميل، الوكيل البابوى بالإسكندرية، خلال حول إجراءات الدخول إلى القداس، أنه "يجب الدخول من باب الكنيسة لقياس درجة الحرارة مع اظهار بطاقة الرقم القومى قبل بدء القداس بنصف ساعة بعدها يغلق الباب الخارجى للكنيسة ويمنع الدخول أو الخروج.





ومنعت الكنيسة، والسلام باليد نهائي، والاكتفاء بالانحناء فقط مع إرتداء الكمامة منذ دخول الكنيسة وحتى الخروج منها، وناشدت الكنيسة المصلين بإحضار المستلزمات الشخصية من "كتاب الصلوات وغطاء رأس السيدات وزجاجة المياه، ومع خلع الحذاء وتركة فى نفس مكان المجلوس.





فتح الكنائس

وأكدت الكنيسة القبطية، أنه يتم فتح باب الكنيسة للانصراف بدون تكدس، وفى حالة التعذر عن الحضور يجب الابلاغ لاعطاء فرصة لشخص آخر، يجب إلتزام المنزل، فى حالة المعاناة من أعراض البرد أو أى مرض معدى حتى يتم الشفاء حفاظا على الصحة وصحة الآخرين.





وذكر بيان للكنيسة القبطية الارثوذكسية القمص بولس حليم، أنه بناءا على قرار الفتح التدريجي للكنائس من الاثنين المقبل، لإقامة القداسات وصلوات الاكاليل والجنازات بما لا يزيد عن فرد واحد على كل دكة داخل الكنيسة، والالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية في البيان الصادر يوم 27 يونيو الماضى.



