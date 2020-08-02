تطهير مساجد وشوارع مدينة سيدي براني في عيد الأضحى بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود مراكز ومدن المحافظة في تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالأسواق والأماكن المزدحمة والطرق والسيارات المقبلة للمحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.





ونفذت فرق النظافة بمجلس مركز ومدينة سيدى براني، اليوم، برئاسة العميد ياسر عامر رئيس مدينة براني أعمال الرش والتطهير والنظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة ومنع إنتشار الأمراض والأوبئة.





وأجرت فرق الرش تعقيم العديد من مساجد سيدى برانى خلال أيام العيد، كما تم رش وتطهير عدد من المصالح والمنشآت العامة.



