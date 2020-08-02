اغلاق 2 من مصافي النفط في الولايات المتحدة





أعلنت شركة "ماراثون بتروليوم" أكبر شركة خاصة لتكرير النفط بالولايات المتحدة، وقف العمل في اثنتين من مصافي التكرير لديها، في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وذكرت الشركة إنها ستغلق مصفاة "جولدن إيجل" في مارتينيز بولاية كاليفورنيا، ومصفاة "جالوب" بولاية نيو مكسيكو.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمصفاتين إلى 192 ألف برميل يوميًا.

وكانت الشركة أعلنت في شهر مايو الماضي إن مصافيها على الساحل الغربي للولايات المتحدة تعمل بنحو 50 % من طاقتها، بسبب تراجع الطلب جراء كورونا.