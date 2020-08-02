الأهلي والزمالك في الانتظار.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد قطبا الكرة المصرية للمواجهات الإفريقية، من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الأهلي بمنافسه الوداد، فيما يواجه الزمالك منافسه الرجاء.





وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال، حيث ستقام يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، في الدار البيضاء بالمغرب.





فيما قرر كاف أن تقام مباراتي الإياب بين الطرفين المصري والمغربي في القاهرة يومي الثاني والثالث من شهر أكتوبر المقبل.





جدير بالذكر أن النشاط الرياضي كان توقف في معظم دول العالم في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





يشار إلى أن الأهلي تأهل إلى دور نصف نهائي بعدما تخطى صن داونز الجنوب إفريقي خصمه العنيد، بينما بلغ الزمالك هذا الدور بعدما أقصى الترجي.



