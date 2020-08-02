بارتوميو يعلق على موقف برشلونة من نيمار ولاوتارو

شدد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني على صعوبة موقف النادي الكتالوني من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما أكد أن المفاوضات مع إنتر ميلان الإيطالي بشأن التعاقد مع مهاجمه لاوتارو مارتينيز توقفت في الوقت الحالي.





وقال بارتوميو في تصريحات لوسائل الإعلام:"عملية التعاقد مع نيمار في هذا الوضع الحالي، مستحيلة".





وعن المفاوضات مع إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، قال بارتوميو:"محادثات مارتينيز توقفت بالاتفاق المتبادل مع إنتر ميلان".





وعن مستقبل ميسي، اختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً:"ميسي يريد إنهاء مسيرته في برشلونة، سيلعب ثلاث أو أربع سنوات أخرى".



